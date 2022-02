Milan, Daniele Longo: “Botman, incontro importante”

Giornata caldissima in casa Milan per il mercato. Incontro con gli agenti di Botman e con quello di Theo Hernandez: le ultime.

Se è stato un incontro importante: “Assolutamente si. Sono venuti in quattro, l’agenzia al gran completo. Il rappresentante italiano Francesco Miniero e i rappresentanti dell’agenzia Muy Manero e Nikkie Bruinenberg. Vuol dire che è stato un un incontro molto importante e non so se è decisivo. Una trattativa che noi vi abbiamo raccontato. Il Milan ci aveva provato già a gennaio ma aveva trovato un muro davanti quasi invalicabile del Lille. Da quello che sappiamo il discorso è molto ben avviato per giugno. È il colpo principale, il giocatore che il Milan ritiene perfetto per far coppia con Tomori. Forte fisicamente e assomiglia a Romagnoli per caratteristiche tecniche e fisiche. Quindi credo che ci siano buone possibilità, anzi ottime che alla fine tutto questo lavoro diplomatico e non solo, visti i buoni rapporti con il Lille, possono portare al traguardo finale”.