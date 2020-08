Milan, Damiani: “Rinnovo Ibrahimovic? Giusto tenerlo, ma…”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Oscar Damiani, procuratore sportivo, ha parlato del rinnovo di Zlatan Ibrahimovic ai microfoni di ‘TMW Radio’. Queste le sue dichiarazioni: “Cosa penso del rinnovo di Ibra? È giusto tenerlo, perché ancora può dare molto alla squadra. In prospettiva futura però, non ci si può fare troppo affidamento, data la sua età eccessivamente avanzata. Il Milan deve puntare a tornare in Champions League però, perché manca da troppo tempo in questa competizione, ed è giusto che torni nel calcio dei grandi. L’assenza del Milan manca ed è un vero peccato”.

