Milan, Dalot: “Con Ibrahimovic siamo più forti. Ecco cosa ci ha detto”

In vista del finale di stagione, ha parlato Dalot, terzino del Milan. Oltre al momento della squadra, ha analizzato anche la sua condizione.

È in prestito secco e non sa se resterà, ma Diogo Dalot sta dando il massimo per far sì che il Milan riesca a raggiungere l'obiettivo Champions League per la prossima stagione. Il portoghese classe 1999 è di proprietà del Manchester United, che continua a chiedere troppo per cederlo definitivamente. Il Milan non si spinge oltre i 10 milioni. Intervistato da SportMediaset, il numero 5 Dalot ha parlato del momento della squadra. Ecco le sue parole.