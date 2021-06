Milan, Dalot: “Al futuro penserò solo dopo l’Europeo”

Domani il Portogallo affronterà la Spagna nell'Europeo Under 21 e Dalot, terzino del Milan, ha parlato in conferenza stampa.

Domani si affronteranno Portogallo e Spagna negli Europei Under 21 e quindi Diogo Dalot si troverà contro Brahim. I due giocatori del Milan , entrambi classe 1999, sono entrambi in prestito secco. Il loro futuro sarà ridiscusso a breve e nulla è ancora deciso. Di questo, del loro anno insieme e anche del match ha parlato proprio Dalot in conferenza stampa. Ecco le sue parole.

Sul giocare a destra e a sinistra: "Naturalmente mi sento più a mio agio a destra perché è la mia posizione più naturale, ma nel corso della mia breve carriera ho avuto l'opportunità di giocare tante volte a sinistra. Non è lo stesso, non è lo stesso in termini di percezione degli spazi, di giocare più spesso con il piede non dominante. È più difficile, ma è una sfida che ho accettato e ho lottato ogni volta che ho giocato a sinistra e mi sono adattato. Non ho mai rinunciato a quell'opportunità, non l'ho esclusa e ho fatto di tutto per adattarmi. Mi piace essere un giocatore completo, penso che porti buone cose e cerco di fare del mio meglio per avere un obiettivo che è quello di aiutare la squadra".