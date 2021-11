Milan, Dainelli: “Spero che Vlahovic rinnovi con la Fiorentina”

Vlahovic, sogno di mercato del Milan, lascerà la Fiorentina, ma Dainelli si augura ancora che possa rinnovare col club viola.

Da supervisore dell'area tecnica viola, Dario Dainelli ha visto crescere Dusan Vlahovic, sogno di mercato del Milan e di tante alte. Il serbo classe 2000 sembra non voler rinnovare con la Fiorentina e quindi lascerà probabilmente già a gennaio, tagliando fuori i rossoneri. Dainelli, ai microfoni di Sky, ha commentato così la situazione: "Ha tutto: forza, tiro e poi mentalmente ha quella voglia di migliorarsi. Per me sarà uno dei top, con quelle qualità, quei numeri e le sue qualità, è normale che gli si avvicinino tanti club. Io sono attualmente contento, per la Fiorentina e per lui, perché fa il massimo, e non avevo dubbi. Poi spero che rinnovi e rimanga, ma intanto sta facendo il massimo".