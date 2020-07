Milan, da oltre 10 anni l’attacco non era così prolifico: la statistica

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Continua il momento favorevole e positivo del Milan post lockdown.

I risultati, oltre che sulla classifica, si notano anche in zona offensiva e in zona gol. Infatti, come riporta il portale Opta, i rossoneri non segnavano almeno 2 gol in 7 partite consecutive dal 2009. Un ottimo bottino che può essere incrementato ancora nella partita contro il Bologna.

Sul fronte calciomercato, Ricardo Rodriguez è in uscita dal Milan. Su di lui ci sono 3 club tedeschi. Per saperne di più al riguardo, clicca qui >>

