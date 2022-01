Milan, la Curva Sud inciterà i rossoneri all’esterno dello Stadio Meazza

Non accederà all'interno dello stadio, ma domenica sera la Curva Sud si riunirà all'esterno dell'impianto per sostenere il Milan

A causa delle restrizioni imposte dal Governo per contenere la diffusione del Covid-19, domenica sera potranno assistere al match tra Milan e Juventus solamente 5mila persone. Come già dichiarato nei giorni scorsi, la Curva Sud non accederà all'interno del 'Meazza' per questo big match. Secondo quanto riporta 'Radio Rossonera', i tifosi rossoneri si ritroveranno ugualmente all'esterno dell'impianto per incitare e caricare i ragazzi di Stefano Pioli. Milan, le top news di oggi: asse di mercato caldo con la Juve. Orsato out.