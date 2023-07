Milan, la curiosità su Chukwueze: le parentele famose

Nato a Umahaia, fa parte degli Igbo: uno dei più grandi gruppi etnici africani. Tra i quasi 30 milioni di persone (circa il 17% della popolazione) che ne fanno parte ci sono alcuni sportivi famosi: spicca Antetokounmpo (stella NBA dei Milwaukee Bucks), invece come calciatori Kanu (ex capitano della Nazionale nigeriana, medaglia d'oro all'Olimpiade di Atlanta 1996 come Okocha), Mikel (ex Chelsea, campione d'Europa nel 2011/12 e 2012/13) e Onyewu (ex Milan). Non solo, anche il papà di Okafor proviene dalla stessa comunità. LEGGI ANCHE: Milan, ecco quanto guadagnerà Musah in rossonero >>>