Milan, la curiosità su Chukwueze: la doppietta contro il Real Madrid

Se non lo avete ancora fatto, guardate gli highlights di Real Madrid-Villarreal dell'8 aprile 2023. Trovate il meglio di Chukwueze in una serata perfetta: doppietta-show di mancino per la vittoria (3-2) nel palcoscenico del Bernabéu. Nel primo gol grande giocata nello stretto - scherzando Nacho - e poi piatto preciso, nel secondo straordinario tiro a giro dalla distanza a beffare Courtois all'angolino. Una prestazione gigantesca, mettendo anche lo zampino per il provvisorio pareggio di Morales.