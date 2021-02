Milan-Crotone, Theo Hernandez: “Nuova sfida in arrivo” / News

Milan-Crotone, il post social di Theo Hernandez

Lunga settimana di lavoro per il Milan che, senza impegni infrasettimanali, sta preparando la sfida di domenica pomeriggio contro il Crotone. C’è da mantenere il primato ben saldo dagli attacchi sempre più agguerriti delle tante inseguitrici. Theo Hernandez, attraverso il proprio profilo Twitter, ha pubblicato una foto insieme a Gianluigi Donnarumma in cui si dice pronto per questa ‘nuova sfida in arrivo’. Il francese, nelle ultime uscite, ha fatto un po’ fatica dal punto di vista difensivo. Un match per ritornare il Theo di sempre? Intanto lui si mostra concentrato e voglioso. Il post.

