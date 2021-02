Milan-Crotone, Pioli: “Rendimento casalingo? Abbiamo dei rimpianti”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha introdotto i temi principali di Milan-Crotone in conferenza stampa a Milanello. Queste le sue parole sul rendimento casalingo della squadra: “Il fatto che le ultime due partite non siamo riuscite a vincerle in casa deve essere uno stimolo. Migliorare i nostri risultati esterni è complicato perché abbiamo sempre vinto o quasi. Senza pubblico cambia poco tra casa e fuori, ma qualche rimpianto per i risultati casalinghi lo abbiamo, tipo i pareggi con Verona e Parma, ma le altre forse non eravamo al 100% ed erano avversari forti. Speriamo di tornare domani alla vittoria”.

IBRAHIMOVIC ASCOLTATO DALLA PROCURA: ECCO COME SI E’ DIFESO>>>