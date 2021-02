Milan-Crotone, Pioli: “Bennacer non ci sarà domani: ecco il motivo”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha introdotto i temi principali di Milan-Crotone in conferenza stampa a Milanello. Queste le sue parole su Ismael Bennacer. “Se Bennacer giocherà titolare? No, ha avuto un po’ di bronchite e qualche linea di febbre, da valutare la sua presenza per domani”.

