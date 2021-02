Milan-Crotone, Pellegatti: “Leao o Rebic a sinistra? Vi dico la mia”

Milan-Crotone, il pensiero di Pellegatti

Dopo un periodo con giocatori contati causa Covid e infortuni, il Milan si ritrova la rosa quasi al completo in vista del match contro il Crotone. Stefano Pioli avrà così l’imbarazzo della scelta per quanto riguarda gli uomini da scegliere dal primo minuto. Uno dei ballottaggi più vivi in questo senso è quello tra Rafael Leao e Ante Rebic. Solo uno verrà schierato sulla fascia sinistra. Carlo Pellegatti, noto giornalista tifoso del Milan, ha detto la sua sull’argomento: “Secondo me Pioli sceglierà Leao. Il portoghese in questo momento è il giocatore che può sparigliare le carte. E’ stato decisivo con qualche assist, nell’episodio del rigore di Bologna. Poi credo un’altra cosa: che ci sarà un Milan di campionato e uno di coppa. In campionato l’attacco sarà formato da Saelemaekers, Calhanoglu, Leao e Ibrahimovic, In coppa ci saranno Castillejo, sempre Calha, Rebic e Mandzukic”.

