Milan, critiche per Ibrahimovic a Sanremo: lui risponde così | News

Milan, Ibrahimovic risponde alle critiche

Continuano le polemiche per la partecipazione di Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, a Sanremo. Fabio Capello, ex allenatore rossonero, così come Silvio Berlusconi, non hanno di fatto approvato la scelta dello svedese di partecipare alla kermesse canora.

“Ibrahimovic? Io non lo avrei mandato a Sanremo. Ibra viene pagato dalla società, quindi devi avere rispetto per chi ti paga – ha spiegato Capello qualche giorno fa – .Non si può fare il pendolare Milanello-Sanremo per 4-5 giorni. La società avrebbe dovuto proibire questa cosa”.

Stefano Pioli, però, è stato altrettanto chiaro in conferenza stampa nella giornata di ieri :”Ibrahimovic? E’ sereno e determinato. Se esiste una persona, un campione, un ragazzo che può sopportare certe pressioni questo è Zlatan, anzi, fare prestazioni ancora più competitive. Abbiamo studiato un piano per averlo a disposizione il più possibile, salterà qualche allenamento, avrà dei nostri preparatori per potersi allenare. E’ concentrato sulle prossime partite per aiutare la squadra come ha sempre fatto”.

Repubblica, in edicola questa mattina, ha riportato delle parole di Ibrahimovic in merito alle polemiche degli ultimi giorni. Lo svedese avrebbe "rassicurato" i suoi compagni dicendo ironicamente: "Tranquilli, faccio otto gol". Chiara la sicurezza di Zlatan, che è convinto di poter affrontare la settimana di Sanremo senza problemi. Lo svedese è ancora più carico del solito per dimostrare che i suoi impegni extra calcistici non intaccheranno minimamente il suo apporto in campo.