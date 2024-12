Criscitiello: “Il Milan sta sbagliando tutto. Ecco cosa serve”

Michele Criscitiello , direttore di Sportitalia , ha parlato del Milan . In particolar modo, egli voluto evidenziare un comportamento della dirigenza rossonera ieri sera, alla cena per i 125 anni del club.

Ecco le parole di Criscitiello su X: "Non ha senso organizzare una festa ed entrare da dietro perché obbligati a nascondersi. Lasciare mister e calciatori a fare la passerella tra cori e insulti dei tifosi. Il Milan sta sbagliando tutto: in campo ma anche fuori. Serve, per iniziare, chiarezza sulla proprietà".