Milan-Cremonese, il Giudice Sportivo punisce Pickel per il pugno a Tonali

Il Giudice Sportivo ha comunicato la propria decisione in merito al pugno rifilato da Pickel ai danni di Tonali in Milan-Cremonese

Nei minuti finali di Milan - Cremonese , quando il match stava cominciando a scaldarsi, c'è stato un episodio importante, che non ha cambiato le sorti dell'incontro, ma che in casa grigiorossa potrà influire per le prossime giornate. Charles Pickel , infatti, ha rifilato un pugno a Sandro Tonali ai limiti dell'area di rigore rossonera e l'arbitro Pairetto , non avendo visto l'accaduto, è stato richiamato dal VAR ed ha espulso il giocatore ospite.

Nella giornata odierna, intanto, sono arrivate le decisioni comunicate dal Giudice Sportivo in merito agli episodi della 33^ giornata. E per Charles Pickel è arrivata la stangata. Il centrocampista dei lombardi, infatti, salterà le prossime due giornate contro Spezia e Juventus. Queste rappresentano sue appuntamenti importanti per l'undici di Davide Ballardini in ottica permanenza in Serie A. LEGGI ANCHE: Milan, il pareggio con la Cremonese riporta in voga il #PioliOut