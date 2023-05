Milan-Cremonese, nessuna conferenza prepartita per Pioli | PM NEWS

Stefano Pioli, tecnico rossonero, non parlerà in conferenza stampa alla vigilia del match tra Milan e Cremonese

Nella giornata di mercoledì 3 maggio, alle ore 21:00, andrà in scena il match tra Milan e Cremonese, valido per la 33^ giornata del campionato di Serie A. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, il tecnico Stefano Pioli non parlerà nella consueta conferenza stampa di presentazione della partita a Milanello. LEGGI ANCHE:Milan, tra Cremonese e Lazio comincia il viatico europeo >>>