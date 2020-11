Milan, costituita una società per acquistare ‘Casa Milan’ | News

Il Milan di Elliott si compra ‘Casa Milan’: le ultime

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – ‘Casa Milan‘, sede del club rossonero in Via Aldo Rossi, 8, è stata inaugurata, come noto, oltre sei anni fa. Soltanto adesso, però, grazie al fondo Elliott Management Corporation, proprietario del Milan da due anni, il club sarebbe vicino all’acquisto dell’immobile dove sono ubicati sede, store ufficiale e museo ‘Mondo Milan‘.

Lo ha rivelato oggi ‘Calcio e Finanza‘. “Si tratterebbe – si può leggere su ‘CF‘ – di un’operazione in linea con la strategia della società guidata da Ivan Gazidis e del fondo Elliott basata, come ribadito in occasione dell’approvazione del bilancio 2020, non solo sulla razionalizzazione dei costi ma anche su investimenti, come è appunto quello su ‘Casa Milan‘, che possano aumentare il patrimonio del club.

Si apprende, dunque, che, all’inizio del mese di novembre, il Milan ha costituito una nuova società (newco), chiamata ‘Casa Milan Srl‘, partecipata al 99% da Milan Entertainment e all’1% dalla capogruppo A.C. Milan SpA. L’obiettivo, come detto, è quello di rilevare l’edificio in cui è ospitata ‘Casa Milan‘ dall’attuale proprietario, Vittoria Assicurazioni. In base agli accordi in essere, il Milan può esercitare tale opzione di acquisto entro il 31 dicembre 2020.

