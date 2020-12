Milan, Costacurta: “Vice Ibrahimovic? Ecco chi è il migliore”

Milan, Costacurta sul vice Ibra

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Alessandro ‘Billy’ Costacurta, ex difensore rossonero, ha detto la sua su un possibile vice Ibrahimovic per il Milan. Chi è il suo preferito? Ecco le dichiarazioni ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Penso ci voglia un giocatore con le stesse caratteristiche. Prima che Scamacca andasse al Genoa, credevo fosse il giocatore migliore. Llorente potrebbe andare bene come vice Ibra, ma non verrà preso“. Calciomercato Milan – Duello con la Juventus per il bomber del futuro. VAI ALLA NOTIZIA >>>