Milan, Costacurta: “Squadra pazza, ci si può aspettare di tutto”

A pochi minuti dalla partita del Milan di oggi, Alessandro Costacurta, che in rossonero ha vinto tutto, si è soffermato sulla stagione attuale per i meneghini. Una stagione fatta di risultati altalenanti, con grandi partite e grandi risultati, ma anche delusioni e partite negative. Da quando è arrivato Sergio Conceicao, la situazione non è cambiata, quindi non è solo questione di allenatore. Queste le sue parole a Sky poco fa: "Capita spesso di riuscire a trovare la quadra nel momento in cui hai meno partite durante la settimana e riesci ad allenarle. Questa potrebbe essere una soluzione, così come i giocatori in un certo senso si sono adeguati ai metodo di lavoro. Ci sono tante opzioni per capire questa nuova soluzione, anche quella però è stata forse quella che ha convinto di più i giocatori".