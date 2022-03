Milan, Costacurta: “Per l’Italia sconfitta umiliante, ma Mancini lo terrei”

Costacurta, ex difensore del Milan e della Nazionale, ha commentato il KO azzurro che porterà ai mancati Mondiali in Qatar in questo 2022.

Stefano Bressi

Una sconfitta terribile per l'Italia contro la Macedonia del Nord, che porterà gli azzurri a non giocare i Mondiali per la seconda volta consecutiva, di cui ha parlato Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan e della nazionale italiana. Intervistato dal Corriere della Sera, ha sottolineato la clamorosa sconfitta, ma ha voluto anche dare fiducia a Roberto Mancini, commissario tecnico azzurro.

Ecco le sue parole: "Sento parlare di sistema da rifondare, ma io ci andrei cauto a mettere tutto il lavoro di Mancini e Gravina in discussione. La delusione è grande, non lo nascondo. Un conto è essere eliminati dal Portogallo, un altro è essere sconfitti in casa dalla Macedonia, è umiliante e inaccettabile. Conoscendo bene Mancini credo che si senta responsabile e intenda dimettersi. Probabilmente avrebbe voluto farlo subito a gara conclusa, ma io mi auguro che gli facciano cambiare idea. Sono perfettamente consapevole che in passato in circostanze analoghe il presidente federale sia stato costretto alle dimissioni. Ma rispetto a quattro anni fa l’ambiente e il clima sono completamente diversi, abbiamo appena vinto un Europeo, non dimentichiamolo. Le basi per ripartire ci sono: i Chiesa, i Raspadori, i Tonali sono il nostro avvenire". Milan, un big lascia il Manchester United a parametro zero: i rossoneri ci pensano.

