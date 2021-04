Milan, Costacurta: “Lontano da San Siro squadra incredibile, non un caso”

L'ex difensore del Milan ha parlato della differenza di rendimento della squadra di Pioli tra casa e trasferta. Ecco le parole di Costacurta.

Ieri è arrivata l'ennesima vittoria in trasferta per il Milan e l'ex difensore rossonero Alessandro Costacurta ha commentato questo rendimento. Il Milan è praticamente impeccabile lontano da San Siro: 40 punti su 45 disponibili. In casa, invece, fa molta fatica. Difficile da spiegare, ma secondo Costacurta non è un caso. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky ieri sera, dopo il successo rossonero sul Parma per 1-3. Le sue parole: "Quando è lontano da San Siro il Milan è incredibile, non può essere un caso che fuori casa sia una squadra diversa. Ha un altro approccio, visibile sia tatticamente che caratterialmente".