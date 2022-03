Milan, Costacurta: “Kalulu è tra quelli cresciuti di più in questi anni”

Costacurta, ex difensore del Milan con cui ha vinto tutto, ha parlato di Kalulu, tessendone le lodi per la crescita in queste stagioni.

Stefano Bressi

Con la maglia del Milan ha vinto tutto Alessandro Costacurta e di difensori se ne intende, quindi se decide di elogiare Pierre Kalulu deve avere dei motivi validi. Il francese classe 2000 sta sorprendendo tutti. Arrivano per pochi spicci ormai due estati fa, sta scalando le gerarchie con prestazioni di assoluta sicurezza. Costacurta, ai microfoni di Sky, ha commentato così: "Kalulu è uno dei giocatori del Milan cresciuti di più. È il simbolo del Milan che è cresciuto tanto in questi due anni. Nel secondo tempo il Milan era troppo lungo, tra difesa e centrocampo c'era troppo spazio. Per questo non ha fatto bene nella ripresa contro l'Empoli". Queste, intanto, sono le notizie più importanti di oggi >>>

