Milan, Costacurta: “Ibrahimovic? Ecco perché è importante”

MILAN NEWS – Zlatan Ibrahimovic era assente nel match di Coppa Italia contro la Juventus causa infortunio e squalifica. Una defezione pesante per il Milan, che si è trovato senza il suo punto di riferimento in attacco. Alessandro Costacurta, ex difensore rossonero, ha parlato proprio dell’importanza dello svedese per la squadra di Stefano Pioli. Questo il suo pensiero: “È un grande leader, un motivatore quando in allenamento la tensione si abbassa, è un parafulmine e un catalizzatore che stimola la squadra a crescere e migliorare”.

