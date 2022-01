Milan, Cosmi: “Fikayo Tomori potrebbe recuperare prima dei trenta giorni”

Cosmi ha parlato di Fikayo Tomori, difensore del Milan che oggi si è operato al menisco, sottolineando la sfortuna rossonera.

Oggi si è operato Fikayo Tomori, difensore inglese classe 1997 del Milan, che si è lesionato il menisco mediale ieri sera. Di lui ha parlato Serse Cosmi ai microfoni di Sky, sottolineando la sfortuna rossonera e dando però anche una speranza ai tifosi milanisti: "Solitamente i tempi di recupero per il menisco mediale sono più bravi rispetto al menisco esterno. Poi chiaramente i tempi di recupero dipendono anche da persona a persona e dalla capacità di recupero di una persona. Le assenze nel Milan sono tante, mancano giocatori importanti e quindi non è facile. I rossoneri non sono molto fortunati in questo momento".