Milan, niente Coppa d’Africa per Kessie e Bennacer? Difesa, il prescelto

La mattinata di oggi si apre con una notizia che potrebbe scombinare i piani del Milan in positivo. Si sta valutando se annullare la Coppa d'Africa: qualora fosse così Franck Kessie e Ismael Bennacer rimarrebbero a disposizione di Stefano Pioli. Nel frattempo di valutano tanti profili per sostituire Simon Kjaer, mentre Rafael Leao dovrebbe alzare bandiera bianca per la gara contro il Napoli. Nelle prossime schede le Top News di questa mattina!