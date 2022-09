Milan, coordinatore dibattito pubblico nuovo stadio: “Progetto cambierà”

Pillon ha detto come non esista un progetto che sia uscito immutato dal dibattito pubblico, che ora il Milan affronta per il nuovo stadio.

Domani inizierà il dibattito pubblico per il nuovo stadio del Milan da costruire a San Siro e oggi c'è stata la conferenza di presentazione. Ha parlato anche Andrea Pillon, coordinatore del dibattito pubblico, che ha sottolineato come è molto probabile (se non sicuro) che il progetto subisca delle modifiche, visto che qualsiasi progetto esce rivisto in un dibattito pubblico. Prepariamoci quindi a grandi cambiamenti e non soffermiamoci troppo sulle immagini attuali. Ecco le sue dichiarazioni a riguardo: "Nella mia esperienza non c’è un progetto che non abbia subito delle modifiche alla luce di un Dibattito Pubblico, anche piuttosto sostanziali in alcuni casi". Qui, intanto, le notizie più importanti di oggi >>>