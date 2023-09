Milan, convocati Rafael Leao e Reijnders in nazionale

Un avvio di stagione eccellente per il Milan e per i suoi talenti, come Tijjani Reijnders e Rafael Leao, che sono stati premiati con la convocazione in nazionale. In particolare l'olandese classe 1998, finora non ha mai esordito con la nazionale maggiore, ma ora che si è messo in mostra con il Milan la chiamata dell'Olanda è arrivata subito. È uno dei giocatori del momento e l'impatto sul campionato italiano è stato devastante.