Milan, contro la Lazio si è visto un grande Kessie: resta in rossonero?

MILAN NEWS – Fra i tanti giocatori del Milan che ieri sera nel match contro la Lazio di Simone Inzaghi si sono contraddistinti in maniera positiva, c’è sicuramente l’ivoriano Franck Kessie.

Per il centrocampista rossonero, una partita di sostanza fatta di tanta corsa. Ma per primeggiare in un centrocampo in cui gli avversari si chiamavano Sergej Milinkovic-Savic e Luis Alberto, non basta solo la quantità. Ieri Kessie ci ha messo anche la qualità, tanto che i due laziali sono apparsi sottotono.

Per il tecnico rossonero Stefano Pioli, il centrocampista classe 1996 è un punto fermo della squadra e intorno a lui gira molto della mediana milanista. Kessie garantisce la giusta protezione sia alla difesa e sia ad Ismael Bennacer. In questo modo l’algerino è più libero da compiti difensivi e può impostare più serenamente la manovra della squadra. Ma non è tutto, Kessie è stato bravo ad adattarsi ai dettami tattici che Pioli gli ha imposto: meno inserimenti senza palla in favore di più equilibrio.

A questo punto si aprono scenari di mercato completamente diversi rispetto a quelli di cui si è parlato fin ora. L’interesse del Napoli, e di diverse squadre inglesi per Kessie, rimane vivo, ma ora è il Milan a non essere più propenso a cedere il giocatore. Il futuro del quasi 24enne adesso è più a tinte rossonere che altro.

Con l’attuale contratto in scadenza nel 2022, qualora ci fosse un rinnovo, Kessie si candiderebbe a diventare un veterano del Milan del futuro. In ogni caso, molto dipenderà, da chi sarà l’allenatore del Diavolo nelle prossime stagioni. Una cosa però è certa, se Kessie dovesse continuare a giocare sui livelli visti ieri contro la Lazio, privarsene diventerà molto difficile. Clicca qui per leggere le pagelle stilata dalla nostra redazione su Lazio-Milan di ieri >>>

