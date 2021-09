Milan, contro la Lazio debutto della divisa Harmont & Blaine (FOTO)

Il Milan, contro la Lazio, sfoggerà per la prima volta la divisa Harmont & Blaine. Ecco le parole di Casper Stylsvig

(fonte: acmilan.com) Harmont & Blaine, Official Style Partner di AC Milan, è lieto di presentare le nuove divise ufficiali della Prima Squadra maschile, Prima Squadra femminile e i rispettivi staff per la stagione calcistica 2021/2022. La partita Milan-Lazio, in programma domenica 12 settembre alle ore 18.00 sarà la prima occasione in cui tutti i giocatori e il Mister indosseranno la divisa ufficiale della nuova stagione calcistica.

I materiali scelti sono pensati per offrire perfetta vestibilità ed elevati livelli di comfort e la palette cromatica enfatizza i colori simbolo della squadra. Tra i pezzi cult della divisa per la Prima Squadra maschile troviamo il blazer in jersey abbinato al pantalone dal taglio jogger, da combinare con un dolcevita in lana bordeaux o con una camicia bianca in popeline stretch con collo alla francese e una cravatta in seta. Per i momenti più informali il guardaroba include una polo, una t-shirt in cotone, un gilet smanicato e un kit cappello & sciarpa in cashmere.

In linea con l'iconico stile Milan, Harmont & Blaine ha progettato in esclusiva le divise per le squadre unendo sapientemente un'anima più elegante con un’attitudine disinvolta e sportiva. Accomunate da una continuità di stile, le divise sono composte da capi essenziali che entrano in gioco e si declinano facilmente in più occasioni, specialmente durante le trasferte e viaggi, conferendo un look sempre perfetto e cool.

Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer di AC Milan ha commentato: "Il Milan è un Club con uno stile unico e riconoscibile nel mondo e la nuova divisa ufficiale Harmont & Blaine che debutterà domani racchiude in maniera eccellente quello che è lo spirito rossonero e ci consentirà di avvicinarci ai nostri impegni ufficiali mantenendo l'eleganza che ci contraddistingue".

"Le divise disegnate in esclusiva per il Milan, un Club così blasonato e plurititolato, riconosciuto e acclamato a livello internazionale rappresentano la quintessenza dello stile Harmont & Blaine: ricercato e funzionale, contraddistinto da capi estremamente confortevoli e innovativi dal punto di vista dei materiali. Insieme all'AC Milan continueremo a diffondere e valorizzare lo stile italiano nel mondo", ha commentato Marco Pirone, Amministratore Delegato Harmont & Blaine SpA.