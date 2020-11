Milan, Conti corre verso il ritorno. Il terzino non molla | News

Ultime Notizie Milan News: Conti torna a correre

MILAN NEWS – Tuttosport, in edicola questa mattina, scrive di Andrea Conti. Il terzino destro vuole riprendersi tutto quello che la sfortuna gli ha tolto. Anche in questa stagione, infatti, i problemi fisici l’hanno condizionato, rallentando il suo ritorno in campo.

Tanti i problemi di Conti dal suo arrivo al Milan. Due interventi al ginocchio dolorosi e lunghi da recuperare che gli hanno impedito di prendersi il Milan in maniera definitiva. Ora però l’ex Atalanta vuole cambiare passo e si sta allenando con grande intensità in questi giorni a Milanello. La concorrenza è elevata, considerando la grande crescita di Davide Calabria e l’arrivo di Diogo Dalot, ma Conti non molla. Il terzino spera di ritagliarsi uno spazio importante in questa stagione. Intanto il futuro di Pobega è già scritto. VAI ALLA NOTIZIA>>>