Milan, Conte: “Scudetto corsa a tre con Napoli e Inter”

Conte, nuovo allenatore del Tottenham, ha parlato della lotta per il titolo in Serie A, che vede il Milan tra i protagonisti.

Pochi fronzoli, come sempre, per Antonio Conte, che è diventato nuovo allenatore del Tottenham da poco, ma riesce a rimanere anche concentrato sulla "sua" Serie A, dove al momento Milan e Napoli stanno guidando. Sua perché lo scorso anno l'ha vinta con l'Inter, che però è terza e staccata di sette punti. Ora ci sarà lo scontro diretto con i partenopei. Sulla corsa per lo Scudetto, si è soffermato ai microfoni della Gazzetta il tecnico leccese. Ecco le parole di Conte a riguardo: "Al momento sembra una corsa a tre insieme all’Inter, ma ora sono impegnato a pensare a chi lotta al vertice in Premier". Qui tutte le dichiarazioni di Galliani >>>