Milan: contatti con Sartori, manager dell’Atalanta. Le novità

NEWS MILAN – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, analizza il futuro dirigenziale del Milan. Stando a quanto scritto dalla rosea, sono evidenti le differenti visioni tra l’amministratore delegato Ivan Gazidis e Maldini e Boban, responsabili dell’area tecnica.

Il Milan ha potuto fare qualche buon affare sul mercato come ad esempio gli acquisti di Bennacer e Theo Hernandez, ma Maldini e Boban hanno dovuto “subire” la severa politica economica di Elliott, che punta su giovani di prospettiva. A tal proposito, stando alle ultime indiscrezioni, il Milan avrebbe contattato Giovanni Sartori, direttore sportivo dell’Atalanta. Sartori ci sta pensando, ma la sensazione è che non lasci il club nerazzurro: gli screzi con il tecnico Gasperini esistono, ma Bergamo in questo momento è un’isola felice. Intanto si pensa al successore di Pioli sulla panchina rossonera. Ecco i nomi, continua a leggere >>>

