Milan, data e orario della conferenza di presentazione di Pellegrino | PM News

Marco Pellegrino, classe 2002, difensore del Milan si presenterà in conferenza stampa a Milanello. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, l'evento è previsto per domani, giovedì 24 agosto, alle ore 14:15, presso il Centro Sportivo di Milanello, si terrà la conferenza stampa di presentazione di MarcoPellegrino, nono acquisto dell'estate rossonera. Potrete seguire la conferenza di Pellegrino LIVE sui canali ufficiali di A.C. Milan e, in diretta testuale, anche su 'PianetaMilan.it'.