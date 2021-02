Milan, Condò: “Calabria può diventare il terzino titolare della Nazionale”

Milan, Condò esalta Calabria

Il noto giornalista Paolo Condò, in onda su Sky Sport, ha parlato di Davide Calabria. Condò, in particolare si è soffermato sulla presenza di Roberto Mancini al Dall’Ara per assistere a Bologna-Milan.

“Roberto Mancini visionerà diversi giocatori quest’oggi, in particolare Davide Calabria. Secondo me può essere il terzino sinistro titolare della Nazionale Italiana”.

Come dargli torto? Fino a questo momento Calabria sta disputando una grandissima stagione, garantendo qualità e quantità non solo in difesa, ma anche a centrocampo, nel ruolo di mediano.