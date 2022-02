Milan, migliorano le condizioni fisiche di Ante Rebic | News

Ante Rebic, attaccante rossonero, potrebbe essere convocato per la sfida di mercoledì tra Milan e Lazio: il croato sta meglio

Archiviata la grande vittoria nel Derby contro l'Inter, il Milan prepara la sfida di Coppa Italia contro la Lazio, in programma mercoledì sera. Un avversario sicuramente difficile da affrontare, forte anche dell'ultimo successo esterno in campionato contro la Fiorentina. Nella giornata di oggi, la squadra di Stefano Pioli ha svolto l'intero allenamento in palestra, complice il forte vento che ha colpito tutta la città di Milano. Arrivano buone notizie da Milanello riguardo le condizioni fisiche di Ante Rebic. Secondo quanto riferiscono i colleghi di 'calciomercato.com', l'attaccante croato ieri ha preso parte alla partitella e potrebbe essere convocato per il match di Coppa Italia. Discorso diverso per Ibrahimovic, il quale continua ad accusare dolore al tendine d'Achille.