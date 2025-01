Milan, vincere è bello ma riconfermarsi è meglio: tocca a Conceicao

Dunque, la vittoria del trofeo conquistato in terra araba è sicuramente un ottimo punto di ripartenza per la squadra che sta prendendo sempre più la “forma” desiderata dal suo allenatore. Chiaramente, ed è più che comprensibile dato che la stagione è ormai avviata da mesi, non sarà tutto semplice e non saranno sempre “rose e fiori” ma la prima zampata per provare a svoltare un’annata un po' complessa è stata data. Dopo la Supercoppa, il Milan è atteso da una sfida importante in Serie A.

Ad attendere i rossoneri, infatti, ci sarà il Cagliari con il quale non venne disputata una prestazione esaltante nel corso del girone d’andata. In quell'occasione, il Milan rimediò un pareggio per 3-3 che mise a fuoco diverse difficoltà e fragilità. L’auspicio è che la squadra metta in campo una prestazione sulla falsariga delle ultime viste sotto la guida di Conceicao. Infatti, i rossoneri devono cercare ora di invertire la rotta anche in campionato, dove deve risalire la china in classifica se vuole cercare di raggiungere nuovamente la zona Champions League. Il Milan, attualmente, è indietro in classifica e non può permettersi molte altre prestazioni negative.

Ora ci si attende la conferma contro il Cagliari — Dunque dopo la gloria ottenuta con la conquista del trofeo, la squadra tutta deve restare con i piedi per terra e, soprattutto, con “il cuore caldo e la testa fredda”. Per fare bene in Serie A e in Champions League ci vorranno determinazione, sana spregiudicatezza, fame e specialmente tanta pazienza e molta perseveranza. Naturalmente, a dare una mano in più, potrebbero essere anche Rafael Leao e Theo Hernandez che sembrano beneficiare dell’aura di questo nuovo corso portoghese.

Pertanto, se come si suol dire "il buongiorno si vede dal mattino", il Milan targato Sergio Conceicao ha dimostrato di saper splendere come il sole nelle giornate più belle. Adesso, però, c'è lo step più complicato ossia la riconferma delle prestazioni viste negli scorsi giorni. Tradotto: testa bassa, tanto lavoro e spirito (vincente) di squadra.