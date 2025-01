Milan, Stramaccioni: “Ecco in che modo gioca Conceicao”

A DAZN Serie A Show, l'ex allenatore dell'Inter Andrea Stramaccioni ha spiegato come gioca Sergio Conceicao, prossimo allenatore del Milan.

A DAZN Serie A Show, l'ex allenatore dell'Inter e dell'Udinese Andrea Stramaccioni ha spiegato il modo in cui gioca Sergio Conceicao, prossimo allenatore del Milan. Dopo il pareggio contro la Roma (1-1, gol di Reijnders e Dybala), il club rossonero ha esonerato Paulo Fonseca, arrivato sulla panchina del Diavolo nel mese di luglio nonostante le critiche dei tifosi. Conceicao esordirà in rossonero il 3 gennaio contro la Juventus in Coppa Italia.