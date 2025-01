Milan, Conceicao chiama e Florenzi risponde: il terzino andrà a Riyadh

Il Milan è in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana e Sergio Conceicao ha voluto anche Alessandro Florenzi a Riyadh con la squadra.

Alessandro Florenzi, terzino destro del Milan del neo-allenatore Sergio Conceicao, non gioca una partita da inizio agosto. In questa stagione, infatti, Spizzi non ha ancora visto il campo a causa di un grave infortunio e dovrebbe rientrare in campo nei prossimi mesi. L'infortunio, però, non impedirà a Florenzi, classe 1991, di stare vicino ai suoi compagni di squadra.