Milan, prima conferenza stampa di Conceição: ecco data e ora | PM News

Sérgio Conceição è pronto a svolgere la prima conferenza stampa da allenatore del Milan . Nella giornata odierna, infatti, il lusitano è stato annunciato come nuovo tecnico del club rossonero dopo la decisione di esonerare Paulo Fonseca . Una scelta maturata probabilmente ancora prima della sfida contro la Roma , terminata poi 1-1, ma comunicata all'ex Lille solamente al termine del match. Quella odierna, invece, è stata la prima giornata al Diavolo dell'ex Porto , che è atterrato questo pomeriggio e ha diretto il primo allenamento in vista della Supercoppa Italiana a Riad.

Milan, Conceição si presenta in conferenza stampa: ecco tutti i dettagli | PM News

A questo proposito, come di consueto, il Milan ha organizzato la conferenza stampa di presentazione del mister, che sarà antecedente rispetto a quelle in vista della Juventus. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione questa si terrà alle ore 12:00 di domani, martedì 30 dicembre, presso la sala stampa di Milanello. In quell'occasione Sérgio Conceição risponderà alle domande dei giornalisti presenti. Da capire, se come avvenuto in estate con Paulo Fonseca e gli acquisti, ci sarà anche un membro della dirigenza ad accompagnare il lusitano o meno.