Milan, Ravezzani: “Con Cardinale è successo di tutto. Conceicao? Dico …”

Sempre sul social di proprietà di Elon Musk, il direttore di TeleLombardia ha commentato la scelta del nuovo allenatore: "Comunque un fatto è certo: se prendi un allenatore straniero per soli 6 mesi significa che o tu non credi tanto in lui o lui non crede tanto in te". LEGGI ANCHE: Milan, esonero per Fonseca: ecco Conceicao. Il fallimento di un progetto >>>