Milan, con Leao infortunato ci sarà più spazio per Hauge | News

Ultime Notizie Milan News: è arrivato il momento di Hauge?

MILAN NEWS – Il Milan, come viene riportato da Tuttosport, deve gestire la tegola Rafael Leao. L’attaccante portoghese ha riportato una lesione al muscolo bicipite femorale della coscia destra. Un esame di controllo verrà effettuato fra 10 giorni.

Per questo motivo, ci potrebbe essere più spazio per Jens Petter Hauge, fino a questo momento utilizzato con il contagocce. Ante Rebic è il titolare nel 4-2-3-1, ma il norvegese può avere più spazio e dunque giocare con maggiore frequenza. Hauge, nonostante il poco minutaggio, è andato in gol nella partita di Europa League contro il Celtic.