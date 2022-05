Milan, con Elliott da marchio appannato a gemma preziosa

Il fondo proprietario del Milan ha riposizionato la società rossonera tra quelle più preziose al mondo. Ecco tutti i dettagli.

Ora il Milan è tornato davvero, in tutto e per tutto. Lo ricorda anche la nota rivista Forbes, che stilato la lista delle società di calcio più preziose al mondo nel 2022. I rossoneri sono piazzati al 14esimo posto con un valore di 1,2 miliardi di euro e un incremento annuo del 115%: una vera e propria esplosione. Il grazie, ovviamente, va alla proprietà, a Elliott , che ha permesso alla società rossonera di tornare molto forte dal punto di vista finanziario e la miglior squadra d'Italia sul campo.

Così, il Milan diventa testimonianza lampante di come, con la giusta proprietà e nel modo giusto, i marchi appannati possono essere rapidamente trasformati in gemme. Elliott ha investito centinaia di milioni di capitali nel Milan, eliminato quasi tutto il debito, abbassato la spesa dei giocatori relativa alle entrate e alla squadra e ha terminato l'anno fiscale 2021 con un patrimonio netto positivo di 70 milioni di dollari. Allo stesso tempo, il Milan però è cresciuto sul campo, tornando in Champions League lo scorso anno e vincendo lo Scudetto quest'anno.