Milan, comunicato ufficiale: Calabria operato. Motivo e tempi di recupero

Il Milan, attraverso il proprio sito ufficiale, ha pubblicato un comunicato in cui annuncia un intervento chirurgico per Davide Calabria. Ecco tutti i dettagli: "AC Milan comunica che oggi Davide Calabria è stato operato a Milano per sports hernia. L'intervento, eseguito in videolaparoscopia dal Dr. Giuseppe Sansonetti, alla presenza del medico rossonero Lucio Genesio, è perfettamente riuscito. I tempi di recupero sono stimati in sei settimane".