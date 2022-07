Milan, pomeriggio il comunicato dei rinnovi di Maldini e Massara | PM

Come anticipato dalla nostra redazione ieri mattina, per poi essere confermata da Maldini , sia l'ex capitano del Milan che Ricky Massara hanno firmato i rinnovi dei contratti. La domanda che tanti tifosi rossoneri si stanno ponendo è: quando uscirà il comunicato ufficiale?

Stando a quanto appreso dalla nostra redazione, oggi pomeriggio arriva il comunicato ufficiale dei rinnovi di Paolo Maldini e Frederic Massara. In questo momento c'è in corso un CdA per ratificare il tutto, ma le firme sono già state messe.