Cesc Fabregas si avvicina a Milan-Como, che per lui potrebbe essere il match dei rimpianti: ad inizio stagione infatti rivelò ...

Nella giornata di domani, sabato 15 marzo , alle ore 18:00 il Milan di Sérgio Conceicao se la vedrà contro il Como di Cesc Fabregas , una delle squadre rivelazione di questa Serie A . L'allenatore spagnolo, tra l'altro, spesso è stato accostato ai rossoneri nel corso delle ultime settimane in vista della prossima stagione. Il Diavolo dovrebbe separarsi dall'ex Porto con ogni probabilità e uno dei candidati è proprio il tecnico dei lariani. Al di là di quanto succederà tra qualche mese, che potrebbe davvero cambiare la storia sua e dei rossoneri, quello di 'San Siro' potrebbe essere in un certo senso il match del rimpianto.

Milan-Como, Fabregas futuro dei rossoneri? Ma c'è già stato vicino 9 anni fa: il retroscena

Come ricordato da Gianluca Di Marzio, attraverso un articolo pubblicato sul proprio sito ufficiale, Cesc Fabregas è stato in passato vicino al Milan, ma da giocatore. Nella conferenza stampa di presentazione con il Como ha infatti ricordato: "Ho parlato con loro nel 2016, avevo 29 anni ed ero nel pieno delle mie forze. Volevo dimostrare a Conte che potevo giocare e vincere anche nel suo sistema. Mi sono sempre trovato bene nelle squadre in cui militavo". Ad otto anni di distanza il destino lo rimette di fronte ai rossoneri, che potrebbero anche rappresentare il suo futuro. LEGGI ANCHE: Capello: “Milan, Allegri il migliore sulla piazza. Chi lo critica …” >>>