Milan, come chiamare lo “Skybox” del Meazza? Ecco le tre opzioni

I tifosi del Milan sono chiamati a votare il nome da dare allo "Skybox" riservato ai fan token nello stadio 'Giuseppe Meazza': tre le opzioni. La scelta è tra alcune delle città simbolo dei trionfi europei dei rossoneri. Barcellona '89 è la scelta più datata, memore del nettissimo 4-0 sulla Steaua Bucarest in Coppa dei Campioni. Le altre due strade percorribili portano invece ad Atene, sia per l'edizione del 1994 che per la Champions League del 2007. Nella capitale greca il Milan ha infatti alzato due volte il trofeo: la prima contro il Barcellona, la seconda contro il Liverpool.