Milan, Colombo segna ancora: il bomber del futuro è in casa

Ancora un gol per Colombo, attaccante del Milan, in prestito alla SPAL. Un inizio di stagione decisamente positivo per lui.

Lontano dagli occhi, ma non dal cuore, Lorenzo Colombo per il Milan. I rossoneri osservano con attenzione la crescita dell'attaccante classe 2002, che quest'anno è andato a giocare in prestito secco alla SPAL. Nella giornata di oggi, è arrivato un altro gol di questo inizio di stagione. Suo il primo gol del match contro il Monza, che può valere già l'alta classifica. È il secondo gol stagionale, in tre partite giocate. Numeri già altissimi, che dimostrano come si sia ambientato subito bene nella nuova realtà dopo che, lo scorso anno, aveva fatto un po' più di fatica alla Cremonese. Ora è titolare e protagonista, tutti gli ingredienti ottimali per rendere al massimo e tornare alla base, il prossimo anno, con un anno di esperienza che lo renda pronto. Per tutte le notizie più importanti della giornata di oggi, clicca qui >>>