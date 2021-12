Milan, Colombo è pronto: la crescita del centravanti è evidente

Lorenzo Colombo, attaccante del Milan, in prestito alla Spal, sta facendo molto bene alla Spal: il centravanti è pronto per il Diavolo

Salvatore Cantone

Lorenzo Colombo e il Milan. Una storia d'amore che non è ancora arrivata al suo punto più alto. Il centravanti, cresciuto nel settore giovanile rossonero, sta disputando un'ottima stagione in prestito alla Spal in Serie B. Al di là delle reti (6), sono le prestazioni da sottolineare: Lorenzo sembra già un essere un centravanti completo, anche se ovviamente i margini di miglioramento sono elevati.

La sensazione è che l'anno prossimo Lorenzo Colombo possa diventare molto utile per il Milan. Certo, con Ibrahimovic (se rinnoverà per un altro anno) e Giroud non sarà facile ritagliarsi spazio, ma avrà sicuramente le sue chance da sfruttare. E' successo anche con Pietro Pellegri, che però si è infortunato nella partita contro la Salernitana. Nulla da togliere all'ex Monaco, ma la sensazione è che Colombo sarebbe stato più utile già in questa annata.

Nella prossima stagione, però, la situazione potrebbe essere diversa. Colombo avrà un anno di esperienza in più e potrebbe esprimersi al meglio anche con poche presenze. Certo, non sarà facile, ma l'attaccante ha già dimostrato di avere la personalità giusta per imporsi in un club come il Milan. Vedremo cosa succederà, ma il futuro di Lorenzo sembra essere molto luminoso.