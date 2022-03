Milan, Collovati: “Lotterà per lo Scudetto fino all’ultimo”

Collovati, ex giocatore del Milan, ha parlato della situazione in campionato e di Rafael Leao, fuoriclasse rossonero. Le sue parole.

Cresciuto nel Milan, ha esordito in rossonero dove è rimasto per sei stagioni vincendo anche uno Scudetto e una Coppa Italia, per poi cambiare sponda, Fulvio Collovati resta comunque molto legato ai suoi primi colori. Ai microfoni della Rai ha parlato così della squadra e del finale di stagione, soffermandosi anche su un singolo: "È lo specchio fedele del lavoro di Pioli: è una squadra di giovani, non c'è il campione, non c'è il Vlahovic, ma c'è in panchina, Ibrahimovic, ma ne gioca dieci. Gioca compatto, omogeneo, tutti giocano con intensità e aggressività. Con l'Empoli ha giocato bene il primo tempo poi ha sofferto: darà del filo da torcere fino alla fine. Non so se vincerà il campionato però lotterà fino alla fine. C'è anche Rafael Leao che ha i colpi da fuoriclasse anche se manca di continuità. Però affrontarlo con la Nazionale mi preoccupa".